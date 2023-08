Ruder-EM U23 in Krefeld Der Countdown läuft und die Vorbereitungen sind getroffen

Rund 550 jugendliche Sportler werden nächsten Donnerstag und Freitag mit ihren Trainern und weiteren Betreuern in der Samt- und Seidenstadt erwartet und erkunden die Regattastrecke zunächst in öffentlichen Trainings. Den Auftakt der EM macht die Eröffnungsfeier am Freitag ab 18.30 Uhr am Bootshaus des Crefelder Ruder-Clubs am Bruchweg 26 – natürlich mit Einzug der Sportlernationen und weiteren Programmpunkten. Der Eintritt ist frei, für ein breites kulinarisches Angebot ist gesorgt.