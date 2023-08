Ruder-Bundesliga Achter des CRC erstmals seit sechs Jahren wieder auf dem Treppchen

Mülheim an der Ruhr hat sich beim dritten Renntag der Ruder-Bundesliga gut präsentiert. Nachdem bei den Männern das Sprintteam Mülheim beim letzten Renntag die vier Jahre andauernde Siegesserie des Münster-Achters beenden konnte, waren alle Augen auf diese beiden Teams gerichtet. Die Riesenüberraschung gab es aber im Viertelfinale. Der Achter des Crefelder Ruder-Clubs (CRC) zauberte einen richtig starken Lauf aufs Wasser. Der Münster-Achter hatte das Nachsehen und verpasste den Einzug in die Final-Four-Runde. Gleichzeitig konnte sich das Sprintteam Mülheim souverän bis in das große Finale vorarbeiten. Dank der Schützenhilfe des CRC konnte die Heimmannschaft im Finale gegen Minden die Sensation perfekt machen und erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung in der Ruder-Bundesliga übernehmen.