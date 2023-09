Ruder-WM Leerkamp/Rommelmann im Halbfinale gekentert

Für den leichten Männer-Doppelzweier geht die Reise zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weiter, auch wenn der dafür nötige WM-Platz sieben für Paul Leerkamp und Jonathan Rommelmann (Osnabrücker RV und Crefelder RC) eine hohe Hürde darstellt. Erst einmal stehen beiden Ruderer nach ihrem zweiten Platz im Viertelfinale im Halbfinale. Beide zeigten ein souveränes Rennen, auch wenn sie Norwegen am Ende den Laufsieg überließen. Auch Neuseeland kam als Dritter in die Vorschlussrunde.