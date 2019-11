Fußball-Kreisliga A : Routinier Dogukan Bayrak trifft für VfB

Die Uerdinger gewinnen das Verfolgerduell beim Tabellenzweiten SC Schiefbahn mit 2:1. Teutonia St. Tönis II stoppt den SSV Strümp und ist in der Fußball-Kreisliga A, wo es Tore am Fließband gab, selbst wieder bestens im Rennen.

SC Viktoria Anrath - OSV Meerbusch 0:2 (0:1). Die Viktoria hatte wenig zu bieten, was die Meerbuscher in diesem wichtigen Kellerkinderduell durch Henrik Niels Schmitter (24.) und Tim Tetzlaff (79.) zum Sieg nutzten.

SC Schiefbahn - VfB Uerdingen 1:2 (1:1). Nach einem Pass in den Rückraum legte Kerim Gürdal früh für den SCS vor (6.). In einer Auseinandersetzung mit viel Tempo und engen Zweikämpfen erholte sich die Rex-Auswahl aber schnell, hielt dagegen und gestaltete die Partie immer offener. Die Belohnung: nach Foul an Ercan Yilmaz verwandelte Christoph Karkoschka den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (32.). Danach waren die Uerdinger, bis zum Pausenpfiff, dies bessere Mannschaft. Routinier Gürdal und Benjamin Gutrath hatten nach dem Seitenwechsel die besten Möglichkeiten der Gastgeber, vergaben aber. Auf der Gegenseite machten das Irfan Yildiz und Ercan Yildiz nicht besser. Danach die Entscheidung zugunsten der Blau-Gelben: Nach einem Einwurf in den SC-Strafraum, der nicht gut geklärt wird, steht Routinier Dogukan Bayrak am besten und vollstreckt (79.).