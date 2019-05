Der Tag der Entscheidung naht : Rostock ein harter Brocken für die HSG

info

Der Europapokalsieger der Pokalsieger des Jahres 1982 war eines der bestimmenden Handballteams der DDR. Nach der Wiedervereinigung gehörte Rostock der Bundesliga an, stieg aber nach zwei Jahren in die zweite Liga ab. Von 1993 bis 2017 gehörte der Verein mit Ausnahme von zwei Saisons durchgehend dem Unterhaus an, stieg vor zwei Jahren in die Drittklassigkeit ab. Ähnlich wie die Eagles hat Rostock nicht den größten Etat im Norden, glich durch mannschaftliche Geschlossenheit sowohl diesen Nachteil, als auch den Ausfall der Leistungsträger Robin Breitenfeld und Stefan Wilhelm aus, die in der Relegation mit Knieverletzungen fehlen, aus. Als Vater des Erfolges gilt Trainer Till Wiechers, der ein Team formte, das in der Saison nur zehn Punkte abgab. In allen vier Staffeln der dritten Liga ließ nur die HSG (701) weniger Gegentreffer zu als Rostock (707).

Rostocks Kader: 1 Robert Wetzel (T), 4 André Meuser (RR), 6 Jonas Steidtmann (RA), 7 Leon Witte (RM), 10 Stefan Wilhelm (KL), 11 Maximilian Schütze (KL), 12 Leon Mehler (T), 13 Ole Schramm (RL), 14 Dennis Mehler (KL), 15 Tim Völzke (RL), 17 Nick Witte (LA), 18 Michel Höwt (LA), 20 Philipp Asmussen (RR), 23 Fabian Hassmann (RL), 24 Jakob Zboril (LA), 28 Felix Mehrkens (RM), 33 Robin Breitenfeldt (RM)