Rollhockey U15 des Hülser SV will nach Spanien

Die U15-Rollhockeymannschaft des Hülser SV gewann in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft. Damit hat der Krefelder Nachwuchs, bei dem auch Nationaltorhüterin Lena Küsterameling spielt, die einmalige Chance am vom 28. Oktober bis 1. November stattfindenden prestigeträchtigen Eurockey-Turnier in Spanien teilzunehmen.