Rollhockey Lena Küsterameling in Nationalmannschaft berufen

Insgesamt traten 24 Mannschaften aus verschiedenen Ländern an, darunter bekannte Namen wie der FC Barcelona, SL Benfica und UD Oliveirense. Der Eurockey-Cup zeigte eindrucksvoll, welch hohen Stellenwert Rollhockey in Spanien genießt, vergleichbar mit der Bedeutung von Eishockey in Kanada. Das Turnier wurde in drei Sporthallen mit einer Kapazität von jeweils mehr als 2500 Zuschauern ausgetragen. Die Eröffnungsfeier allein war ein spektakuläres Erlebnis, bei dem über 240 Sportler, begleitet von ihren Trainern, Betreuern, Eltern und Fans in der Halle in Lloret de Mar zusammenkamen.