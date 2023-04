Ringen Sarina Salehi tut, was daheim verboten ist

Sie hat bereits an zahlreichen Turnieren teilgenommen und dabei sogar einige Goldmedaillen erkämpft, unter anderen bei den internationalen Lady Open in Ladenburg und beim Peter Weidemann Turnier in Demmin. Dass sie schon in der Weltspitze mitmischen kann, beweist die Tatsache, das sie bei den Landesmeisterschaften in Landgraaf am 26. Februar die amtierende Europameisterin Csilla Van Os vom niederländischen Verein Olympia Utrecht besiegen konnte.