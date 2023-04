Ringen Leyan Can Colak ist über den sechsten Platz enttäuscht

Leyan Can Colak vom KSV Germania Krefeld hat bei den Deutschen Meisterschaften der Ringer in Werdau/Sachsen in der A-Jugend den sechsten Platz im Freistil belegt. Hört sich gut an, stellt für den Junior jedoch eine Enttäuschung dar. Aber die Konkurrenz in der höheren 55 Kiloklasse, in die er dieses Jahr aufgestiegen ist, ist um einiges stärker aufgestellt – und das auch quantitativ: er hatte 24 Gegner in seiner Klasse.