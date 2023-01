Bronze beim Sichtungsturnier Ringer Leyan Can Colak setzt ein Ausrufezeichen

Leyan Can Colak ist einer der großen Hoffnungsträger des Kraftsportverein (KSV) Germania Krefeld. Dies untermauerte der 15-Jährige beim Sichtungs- und Nominierungsturnier des Deutschen Ringer Bundes in Frankfurt/Oder. Dort gewann der Germane die Bronzemedaille in der 55-Kilo-Klasse. Das Turnier war eine Standortbetimmung der deutschen Elite, denn die stärksten bundesdeutschen Kämpfer müssen hier antreten, um sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Und da Colak noch ein weiteres Jahr dieser Altersklasse angehören wird, ist sein gutes Abschneiden besonders anerkennenswert. Dabei befand er sich in der unglücklichen Situation, ein schweres Los gezogen zu haben: Er hatte die stärksten Gegner in seiner Gruppe. Wie eng umkämpft es in dem Pool zuging, belegt die Tatsache, das der amtierende deutsche Meister, Julius Kummer, gleich seinen ersten Kampf verlor und sich aus dem Turnier verabschieden musste.