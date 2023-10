20:15 gegen Mülheim KSV Germania siegt dank 100 Gramm Übergewicht

Krefeld · In der Halle geht es so hoch her, dass der Kampftag beinahe hätte vorzeitig beendet werden müssen. Nach dem Sieg gegen Mülheim stehen die Ringer vor entscheidenden Kämpfen in Walheim und gegen Landgraaf.

02.10.2023, 19:59 Uhr

Ben Haeffner (rotes Trikot) packt kräftig zu. Foto: KSV

Es hat nicht viel gefehlt und die Zuschauer hätten die Kämpfe auf den Matten fortgesetzt. Denn im vorletzten Kampf, bei dem es um den Mannschaftssieg zwischen dem KSV Germania und dem AC Mülheim ging, rasteten die Fans der Gäste bei einer Kampfrichterentscheidung aus. Eine Werbebande wurde umgeschmissen, eine Plastikflasche flog durch die Luft. Von beiden Seiten stürmten Leute auf die Matte. Es drohte eine Massenprügelei, die jedoch abgewendet werden konnte. Die Nerven bei den Mülheimern liegen blank, denn ihre letzten drei Mannschaftskämpfe hatten sie schon ähnlich knapp und unglücklich verloren. Und auch diesmal verloren sie mit 15:20 wegen läppischer 100 Gramm Übergewicht. Die erste Halbzeit verläuft noch eher mau für Krefeld. Abdul-Malik Magomadov verlor in der 61 Kilo-Klasse, ebenso Adam Bachor (130) und Suleiman Alikhanov (98), allesamt knapp nach Punkten. Nur Dmytro Kornilov gewinnt gegen Elchan Mahmudov auf Schulter. Dennoch führen die Gastgeber 12:5, denn in der 57 Kilo Klasse hat der Mülheimer Tamim Hashimy 100 Gramm Übergewicht. Und in der 59 Kiloklasse bei den Frauen bekommt die Krefelderin Sarina Salehi keine Gegnerin gestellt. In der zweiten Halbzeit wachsen die Krefelder über sich hinaus. Vor allem Ben Haeffner, der Malik Eliseev (80) technisch Überlegen niederkämpft. Auch sein Bruder Philipp Haeffner vollbringt ebenfalls sensationell ein 10:1-Punktesieg gegen den bisher noch ungeschlagenen Sakhil Hiulmamedov (75 Kilo Freistil). Und in einem beinharten Duell gewinnt der neu eingetroffene Serbische Meister Dimitrijevic Perica für den KSV Germania Krefeld in der 71 Kilo Klasse gegen den bisher noch ungeschlagenen Radu Placinta 3:1 nach Punkten. Nach dem glücklichen Sieg stehen die Krefelder in der Oberliga punktgleich mit dem TV Aachen-Walheim (10:2) hinter Spitzenreiter KSV Simson Landgraaf (12:0). Genießen können sie den Erfolg nur kurz, denn bereits am heutigen Dienstag geht der Härtetest für Germania in Walheim weiter, ehe am Samstag der Tabellenführer Landgraaf nach Krefeld kommt.

