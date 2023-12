Ringen KSV Germania fährt mit zwei Teams zum Finale

Der Kampf in 66 Kilo-Klasse zwischen dem Krefelder Perica Dimitrijevic für Krefeld und Bohdan Tarasov ist eine klare Sache. Technische Überlegenheit. Im 59 Kilo Frauenkampf zwischen Jasmina Liolios und Nina Hemmer hat die Krefelderin gegen die Walheimerin naturgemäß keine Chance. Hemmer war nicht umsonst Vize Weltmeisterin. Hemmer hätte an diesem Tage eigentlich an den Militär Weltmeisterschaften in Baku in Aserbaidschan teilnehmen müssen. Aber wegen des deutschen Boykotts aufgrund der Teilnahme Russlands an den Wettkämpfen haben die Aachener das Glück und die Krefelder demzufolge das Pech, das Nina Hemmer heute hier überhaupt antreten kann. Somit hat die Weltpolitik sogar Auswirkungen auf das Geschehen heute in Krefeld. In der zweiten Minute ist der Kampf für die Aachenerin technisch überlegen gewonnen.