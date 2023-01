Ringen Nikolai van Berkum triumphiert in beiden Stilen

In der Jugend waren mehrere Athleten des KSV Germania am Start. Das machte sich bei der Medaillenvergabe bemerkbar. In der A Jugend holte sich in der 55-Kilo-Klasse holte sich Nationalathlet Leyan Can Colak die Goldmedaille. Er gewann seine vier Kämpfe allesamt problemlos technisch überlegen. Das ist ein weiterer Beweis für die Ausahmestellung des derzeit wohl erfolgreichsten Kämpfers aus Krefeld. Weitaus überraschender war da der zweite Platz von Ziya Selahattin Yildirim, der eben das Pech hatte, sich in der gleichen Gewichtsklasse wie Colak zu befinden.