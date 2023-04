Überraschung im Ringen Eyüp Ibrahim Yildirim ist Deutscher Vizemeister im Freistil

Sein Erfolg erinnert sehr an das Abschneiden seines Teamkollegen Leyan Colack, der vor zwei Jahren in der gleichen Gewichtsklasse ebenfalls in der B Jugend ins Finale eingezogen war und deutscher Meister werden konnte. Solche Erfolge kann ein Verein wie der KSV Germania statistisch betrachtet, wenn es gut läuft, alle paar Jahrzehnte für sich verbuchen. Aber in diesem Falle wirft der Verein Statistik und Prognosen gerne über den Haufen.