Ringen KSV Germania Krefeld kämpft um den Einzug ins Finale

Eigentlich war der Traum der KSV Germania Krefeld von der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga geplatzt, als die Mannschaft beim AC Mülheim die Matten als Verlierer (17:20) verließ. Doch es war nur ein empfindlicher Dämpfer, denn der Rivale im Kampf um Platz zwei, TV Aachen-Walheim, verlor beim souveränen Spitzenreiter KSV Simson Landgraaf. Somit sind Germania und der TV vor dem richtungsweisenden, vielleicht entscheidenden Aufeinandertreffen am Samstag (18 Uhr) punktgleich (20:8). Die beiden ersten der Oberliga ziehen in das Finale um den Zweitliga-Aufstieg ein, das am 16. Dezember in Bonn ausgetragen wird. Dass die Germanen gege de TV Walheim gewinnen könnten, beweist die Tatsache, dass der Konkurrent aus Aachen zweimal in Folge gepatzt hat. „Aachen schwächelt“, lautet die Hoffnung der Krefelder, die sich mit dem Neuzugang Ramin Rahmani aus Afghanistan in der 61-Kilo-Klasse enrm verstärkt haben. Das schürt die Hoffnungen auf einen Sieg. Nach 13 Jahren Bundesliga Abstinenz hat Krefeld wieder die große Chance, in die zweithöchste Liga Deutschlands aufzusteigen. Und auch die zweite Mannschaft hat als Spitzenreiter der Bezirksliga die Möglichkeit, ins Finale in Bonn einzuziehen.