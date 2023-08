KSV Germania mit Traumstart Abdul-Malik Magomadov feiert überraschenden Schultersieg

Die Erwartungen vor dem Saisonauftakt waren groß. Schließlich hat die Kraftsportvereinigung (KSV) Germania Krefeld fünf Neue im Team, die dazu beitragen sollen, dass die Mannschaft in der Oberliga der Ringer an der Tabellenspitze mitmischt. Wie groß die Erwartungen auch im Umfeld des Vereins sind, zeigte bereits der Blick auf die voll besetzten Ränge in der Halle an der Felbelstraße. Und die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Die KSV Germania bot gleich am ersten Kampfabend ein eindrucksvolles Spektakel und fertigte Sport-Union Annen mit 33:5 ab. Der überaus deutliche Erfolg befördert die Krefelder zunächst einmal an die Tabellenspitze.