Ringen KSV Germania fällt nach der zweiten Niederlage binnen fünf Tagen zurück

Der Meisterschaftszug in der Ringer-Oberliga ist ohne die KSV Germania Krefeld abgefahren. Innerhalb von fünf Tagen verlor beide Spitzenkämpfe. Der 16:28-Niederlage beim TV Aachen-Walheim folgte jetzt eine noch deutlichere gegen den ungeschlagenen Tabellenführer KSV Simson Landgraaf, der sich in der Halle an der Felbelstraße mit 22:9 durchsetzte.