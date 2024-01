Das sind die Pläne des KSV Gerania Krefeld Trainingszentrum als Intengrationsstätte

Allerdings hat Germania auch Visionen, man will das Umfeld des Vereins an die Erfolge und die Bedürfnisse anpassen. Der Verein, der vielen neu in Krefeld angekommenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus den unterschiedlichsten Ländern eine Heimat gibt und somit viel für die Integration von Migranten tut, will die Trainingsstätte an der Steinstraße zu einem Integrationszentrum umbauen. „Wir benötigen hier mehr Infrastruktur. Wir brauchen für unsere weitere Arbeit Büro- und Besprechungsräume, zudem wäre eine Sauna enorm wichtig. Aber auch Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Ringer müssen wir hier vorhalten. Das wäre einfach wichtig, um unser Umfeld weiter auszubauen“, erläutert Haeffner über seine Visionen für den Verein.