Volleyball : Rettungstaten von Sarah Patzke reichen am Ende nicht

Rettungstaten von Sarah Patzke reichen am Ende nicht

Libera Sarah Patzke bot in der Abwehr einer hervorragende Leistung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Schwankungen war groß. Mal waren die Volleyballerinnen des Verberger TV überlegen, dann von der Rolle. Am Ende unterliegen sie dem Spitzenreiter TV Jahn Königshardt knapp mit 2:3.

Sarah Patzke sprühte nur so vor Einsatzfreude. Sie hatte die Abwehr im Griff, gab Anweisungen und jagte selbst über das Feld. Doch die zahlreichen Rettungsaktionen der Libera reichten am Ende nicht ganz. Der Verberger TV unterlag dem TV Jahn Königshardt mit 2:3 (22:25, 25:14, 17:25, 25:17, 10:15). Während der Tabellenführer der Volleyball-Verbandsliga seine Position behauptete, rutschten die Verbergerinnen auf den fiesen sechsten Platz ab, der am Saisonende den Abstieg bedeuten würde.