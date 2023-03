Reiten Junge Pferde machen auf sich aufmerksam

Höhepunkte des Turniers werden am Sonntag die Dressurprüfungen für sieben und acht-jährige Pferde sein, die in der schwersten Dressurklasse S ihr Können beweisen dürfen. Viele bundesweit bekannten Dressurreiter waren schon zu Gast in Krefeld: Dazu gehörte die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten: Isabell Werth sowie Nicole Uphoff, Helen Langehanenberg, Annabel Frenzen, Hannah Erbe, Anke Unger, Niklas Feilzer, Tobias Nabben, Christoph Koschel und natürlich Krefelds bester Dressurreiter, der Deutsche Meister der Berufsreiter – er holte den Titel 2022 bereits zum siebten Mal – Heiner Schiergen, stellten beim Turnier der jungen Pferde spätere Olympiapferde, Bundeschampionats-Sieger und vielfache Grand-Prix Sieger vor.