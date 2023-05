Springturnier beim Ponyclub Ralf van Horrick auf It Girl im L-Springen Zweiter

Beim Springturnier seines Vereins Ponyclub Krefeld an der Siempelkampstrasse zum Auftakt der grünen Saison hat Ralf van Horrick mit der zehnjährigen It Girl im Turnierhöhepunkt, einem L-Springen mit Siegerrunde, den zweiten Platz belegt. War er im Normalumlauf ohne Abwurf, leistete er sich am dritten Sprung einer Kombination in der Siegerrunde einen Abwurf. „Dann ist man in der Verlosung nicht mehr dabei“, sagt der Krefelder schmunzelnd, der sein selbstgezogenes, jetzt zehnjähriges Erfolgspferd seit der Geburt in seinem Besitz hat. Letztes Jahr hatte er bei diesem Turnier mit It Girl einen Sturz. „Wir haben lange gebraucht, bis das aus unseren Köpfen heraus war. Mit dem Kreismeistertitel ging es dann wieder aufwärts“, erzählt er, der zehn bis zwölf Turniere jährlich bestreitet.