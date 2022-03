Reiten : Lisa Wernitznig gewinnt auf Vis a Vis die Dressur

Krefeld Beim Turnier der TSG Krefeld geht es um das Wohl der Pferde, die alle auf Trense geritten werden. Das macht den TSG-Vorsitzenden Friedhelm Kühnen stolz. Springreiterin Viola Wilke (RFV Hubertus Anrath-Neersen) entwickelte sich zur Seriensiegerin.

Beim Turnier der Jungen Pferde von der TSG Krefeld in der Pferdesportanlage Kühnen am Hökendyk war’s endlich so weit: Reiter sollten ihre jungen Pferde nach einer zweijährigen Turnierpause wegen der Corona-Pandemie jetzt einem sportbegeisterten Publikum vorstellen. Der eigens für die Ausrichtung dieses Events gegründete Verein hat sich mit seinem Turnier für vier- bis achtjährige Nachwuchspferde längst einen über das Rheinland hinaus bekannten Namen gemacht. Den Initiatoren geht es dabei ganz besonders um das Wohl der Pferde, weshalb unter anderem alle Dressurprüfungen hier auf Trense geritten werden. „Unser Verein hat die S-Dressur auf Trense quasi erfunden“, sagt der TSG-Vorsitzende Friedhelm Kühnen stolz. Auch wenn die mehrmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth bei diesem Turnier nicht selbst im Sattel saß, so beobachtete und coachte sie von ihr geförderte Nachwuchspferde persönlich. Lisa Wernitznig (RFV Graf von Schmettow Eversael) auf Vis a Vis siegte in der Dressurprüfung Klasse S* für siebenjährige Pferde vor Annabel Frenzen (RV Lenzenhof Krefeld) mit Fürstin Fee.