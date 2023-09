Reiten Greta Stracke ist Kreismeisterin

Bei den Krefelder Kreismeisterschaften auf der Pferdesportanlage des RV Bayer Uerdingen am Hökendyk waren wieder mehr Dressurreiter als Springreiter am Start. Krefeld ist eben keine Springreiterlandschaft. Daher werden bei den Springreitern bis zur Klasse L die Meister ermittelt und in der Dressur bis zur Klasse M, obwohl in den hohen Prüfungen auch nicht so viele Reiter am Start sind.