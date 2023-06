Reiten Jochen Bender fängt Greta Simon noch ab

Zwei Dressuren der Klasse S mit einem bzw. zwei Sternen rückten in den Mittelpunkt. Jochen Bender (ZRFV Wickrath), Rheinischer Meister der Springreiter 2013, gewann die Dressur St. Georges auf Serena mit 70,568 Prozentpunkten und zwei Tage später auch die Kür Intermediaire I mit 73,375. War Greta Simon vom RV Lenzenhof mit dem 15-jährigen Sir Henry in der Qualifikation noch Vierte (66,579, hinter der Drittplatzierten Kristina Gassner, RSV Krefeld/Black Barolo 67,982), so schaffte sie in der Kür den Pferdetanz, wo künstlerische Gestaltung und Ausführung ausschlaggebend waren, unter den Klängen von Amy Winehouse den zweiten Platz mit 71,917. Die Kür war spannend: Greta Simon war hier erste Starterin und wurde erst durch den vorletzten Starter Jochen Bender überholt. „Das war für mich und Sir Henry zwei Wochen vor den Rheinischen Meisterschaften ein guter Test, wenn ich dort bei den Jungen Reitern an den Start gehe“, sagt die 19-jährige Greta Simon, Psychologie-Studentin an der Uni Düsseldorf im vierten Semester. Der Schützling von Beate Frenzen wurde mit zwölf Jahren in den rheinische Landeskader Pony berufen, dem sie bis heute ununterbrochen angehört. Nach der Ponyzeit ritt Greta Simon im Junioren- und heute im Junge Reiter-Kader. Ihr derzeitiges Erfolgspferd Sir Henry gehört ihrer ältesten Schwester Louisa, die gleichermaßen erfolgreich war, derzeit aber das Reiten aufgrund ihres Medizinstudiums hinten angestellt hat. Greta Simon hat Meisterschaftserfahrung, nahm sie schon am Finale der Deutschen Meisterschaften mit Deine Maid in Aachen (Pony) und auf Sir Henry (Junioren) in Riesenbeck teil. Der Sieger Filip Schmidt (RFV Hubertus Anrath-Neersen) war im ranghöchsten Punktespringen der Klasse M** mit Joker auf Coraly der einzige Teilnehmer mit der vollen Punktzahl von 77 Zählern in 67,94 Sekunden.