Reiten Matthias Gering verpasst Siegerrunde beim S-Springen

Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen) verpasste die S-Siegerrunde nur um einen Platz mit einem Abwurf und der zweitbesten Zeit. Gering, der in Kempen schon zweimal das S-Springen gewonnen hat, war dafür jetzt mehrmals Sieger vom ersten bis zum letzten Turniertag, wie im M*-Springen mit Joker in der ersten Abteilung mit Cindy vom Grenzweg (in Neersen, wo sein Reitstall liegt) und in der zweiten Abteilung mit Bellefleur. Die Mutter von dem sechsjährigen Cindy vom Grenzweg ist die Kleine Schwester, mit der Gering einst Rheinischer Vizemeister wurde. „Ich freue mich natürlich auch über die Erfolge meiner Schüler, die querbeet gut abgeschnitten haben“, sagt Gering.