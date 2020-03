Reiten : Krefelder RFV: Reiten ist für Simone Weichert eine Passion

Krefeld Die 49-Jährige bildet Pferde aus, muss aber noch auf einen Turnierstart mit Ferrero Küsschen W warten.

Beim 32. Turnier der Jungen Pferde vom Förderverein „Turniersportgemeinschaft Junge Pferde e.V.“ in der Pferdesportanlage Kühnen am Hökendyk wäre auch Simone Weichert vom Krefelder RFV gerne als aktive Reiterin dabei gewesen. Das Turnier am vergangenen Wochenende fiel dem Corona-Virus zum Opfer. Dabei hatte sie sich riesig darauf gefreut: „Schade, ich wäre hier so gerne geritten. Ich finde die Entscheidung des Veranstalters aber richtig. Ich plane die Ausbildung eines Pferdes und das Turnier der Jungen Pferde wäre dabei ein besonderes Ereignis geworden. Hier kommen von Jahr zu Jahr geballt sehr gute junge Pferde zusammen. Und ich hätte dann für mich persönlich festgestellt, ob ich mit der Ausbildung auf dem richtigen Weg bin.“ Mit dem fünfjährigen Nachwuchspferd „Ferrero Küsschen W“, das sie selber anritt und den Wallach ab dem dritten Lebensjahr ausbildete, wäre sie in der Dressurpferdeprüfung Klasse A an den Start gegangen. Das Kürzel W steht für ihren Nachnamen Weichert als Züchterin.