Reiten Helen Erbe ist Deutsche Meisterin U25

Helen Erbe, im vergangenen Jahr Deutsche U25-Meisterin in der Grand Prix Kür, konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen. Sie startete mit Carlos FRH als letzte der zehn Kür-Teilnehmer. Am Freitag hatte das Paar bereits die Einlaufprüfung, eine Intermediaire II, gewonnen. Im Grand Prix Special setzte sich dann Semmieke Rothenberger mit Farrington an die Spitze, so dass es die Silbermedaille für Helen Erbe und den 16-jährigen Oldenburger Wallach v. Carabas – Weltmeyer wurde. In der Kür klappte dann einfach alles. Das sahen auch die Richter so. Mit 80,575 Prozent rollten die beiden das Feld von hinten auf und sicherten sich Gold.