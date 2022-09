Reiten : Ellen Wiegmann gewinnt – so oder so

Ellen Wiegmann gewinnt – so oder so

Vorst Ein Heimspiel zu gewinnen, ist immer besonders schön. Das ist in den populären Ballsportarten der Fall, aber auch beim Reiten. Aber nicht nur deshalb war es für Ellen Wiegmann auch ein besonderer Tag.

In diesem gewonnenen Springen legte sie mit Gonna Fly Now, auch Cleo genannt, 8,2 vor und mit Bert als letzte Starterin toppte sie ihr eigenes Ergebnis um 0,3 Wertungspunkte und siegte – so oder so. „Mit Bert hatte ich einen besseren Springrhythmus als mit Cleo, das unser Familie-Pferd ist“, sagt die Jugendsprecherin im RV Vorst.