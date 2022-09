Reiten : Caroline Weinzettl Kreismeisterin mit Wertnote 8.0

Caroline Weinzettl vom PCRFC Krefeld holte mit Rock Royal bei den Krefelder Kreismeisterschaften nach Stechen den Titel in der M-Dressur. Foto: Ute Weinzettl

Krefeld Die Steuerberaterin Caroline Weinzettl vom Pony-Reit-und Fahrclub Krefeld gewinnt mit Rock Royal bereits ihren zehnten Titel in dieser Saison in der M-Dressur.

Caroline Weinzettl vom Pony-Reit-und Fahrclub Krefeld hat bei den Krefelder Kreismeisterschaften in der Pferdesportanlage des RFV Hüls den Titel in der ranghöchsten M-Dressur gewonnen. „Das ist mein erster Kreistitel in der M-Dressur und zugleich ein kleines Jubiläum mit dem zehnten M-Sieg in dieser Saison“, sagt Caroline Weinzettl. Die 30-Jährige ist stolz auf ihren achtjährigen Rock Royal, den sie zweijährig gekauft und selber ausgebildet hat.

In der Prüfung war sie noch Dritte mit der Wertnote 7,3 hinter der Siegerin Greta Stracke (RV Lenzenhof) mit Down Under (7,7) und der Zweitplatzierten Linda Engel aus ihrem Verein mit Le Casadeur (7,5). „Hier war er etwas nervös. Im Stechen der besten drei dagegen war er etwas entspannter. Wir kamen sehr gut zum Reiten. Am Ende überzeugten wir die Richter“, sagt die frisch gebackene Kreismeisterin mit der Wertnote 8,0. „Wir kamen in diesem Jahr somit das zweite Mal auf 8,0.“ Die Steuerberaterin freute sich über diesen tollen Saisonabschluss: „Es war in diesem Jahr unsere erste richtige Saison auf M-Niveau.“

Jetzt geht es in die Winterpause. „Wir erarbeiten in dieser Zeit die Lektionen für die schwere Klasse, um fit in die kommende grüne Saison starten zu können“, erzählt Caroline Weinzettl, die einmal Springwartin im Pferdesportverband Krefeld war (und vorher Jugendwartin), obwohl sie Dressur ritt. Die Dressurreiterin hat es schon mal bis zur schweren Klasse geschafft mit Paganini, den es nicht mehr gibt.

Seit ihrer Kindheit ist sie mit dem Pferdesport verbunden. „Ich komme aus einer aktiven Reiterfamilie, Papa und Mama haben beide Springen gemacht und unterstützen mich bis heute. Sogar beim jetzigen Kreissieg waren sie dabei“, sagt Caroline Weinzettl.

Im L-Springen mit Siegerrunde siegte Ralf van Horrick mit It Girl vor seinem Vereinskollegen Hans Herzig (beide PCRFC Krefeld)mit Jalisco vd Voorde. Im Mannschaftsspringen der Klasse A holte die Spring-Equipe des RFV Hüls mit der Kreis-L-Springen-Dritten Melanie Hörr (Ducatus G i. H), Jette Berger (Con Dios), Lena Marie Reif (Akili) und Janne Stoffelen (Eva) den Kreistitel.

In der A-Dressur verbuchte die Mannschaft des Krefelder RFV unter der Mannschaftsführerin Christina Dahl mit Hanna Weygand (Schampus de Luxe), Loote Palmieri (Follow your heart), Angela Bißels (For Rio), Miriam Kamps (Rocky Balboa) den Kreistitel.

Im Jugendcup auf E-Niveau mit Finale beim Kreisturnier, der über mehrere Wertungsturniere im Kreisverband Krefeld ging, gab es eine Siegerin für alle drei Kategorien: Milou Hammes (RFV Hüls) schaffte Gold mit Really Nice in Dressur und Springen sowie in der kombinierten Wertung von Springen und Dressur.