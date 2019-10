American Football : Vielversprechender Test-Auftritt der neuen Ravens

Krefeld (svs) Wenn ein Aufsteiger in die fünfte Liga bei einem Erstligateam antritt und nur knapp mit 28:35, also einem Touchdown, verliert, dann sollten die Verantwortlichen eigentlich zufrieden sein. Dass das bei den Footballern der Krefeld Ravens nur bedingt so ist, zeigt die Ambitionen des Teams.

„Wir hatten sicher viele neue Spieler dabei, die zum Teil nur einmal mit uns trainiert haben und die Spielzüge nicht kannten. Das hat zu Fehlern geführt, die wir sonst nicht machen würden. Aber wir hätten das Spiel gewinnen können und die Niederlage fühlt sich nicht gut an“, sagt Ravens-Macher Dino Volpe.