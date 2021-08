Handball : Rauschende Party der HSG nach Sieg im Testspiel

Krefeld Die Stimmung nach dem 32:27 beim Bundesliga-Absteiger in Ludwigshafen war prächtig und die optimale Voraussetzung für den Mannschaftsabend. Der Trainer gab die Erlaubnis und das Bier schmeckte prima.

Dabei zeigten sich die Gelb-Schwarzen von der ersten Minute an besonders in der Defensive äußerst stabil und gingen gleich in der Anfangsphase mit 6:1 in Führung – ein Vorsprung, den die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt der Partie mehr aus der Hand gab. Lediglich gegen Ende der ersten Halbzeit gab es eine kleine Phase, in der der Favorit auf 11:13 heran kam. Da aber reagierten die Eagles in einer Art, wie es Trainer Pallach gefallen dürfte. Dieser hatte vor dem Test gegen Schalksmühle Mitte der vergangenen Woche gesagt: „Wir wollen kein Spitzenteam werden, wir wollen eines sein und das von Beginn an zeigen.“ In eben dieser Manier, der eines Spitzenteams, reagierten die Seinen dann auch auf den kleinen Hänger: Vier Tore in Folge erzielten die Gäste und legten mit dem folgenden Zwischenstand von 17:11 bereits den Grundstein für den Erfolg.