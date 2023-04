Radball Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz sind beim Deutschlandpokal am Start

Die Freunde des Radballs bekommen am Wochenende einen Leckerbissen serviert, denn Deutschlands Elite ist zu Gast in Schiefbahn. Am Samstag und Sonntag werden das Halbfinale und das Finale des Deutschlandpokals in der großen Halle des St.-Bernhard-Gymnasiums ausgetragen. Ausrichter des zweitägigen Hallenradsport-Events ist der Radsportclub (RSC) Blitz Schiefbahn. Schirmherr ist Willichs Bürgermeister Christian Pakusch. Bei dem Turnier treten die zwölf Mannschaften aus ganz Deutschland gegeneinander an und ermitteln noch in der laufenden Saison das derzeit beste Team des Landes.