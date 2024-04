Radball-Bundesliga Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz verabschieden sich in Schiefbahn

Ein kurzer Rückblick: Sven Holland-Moritz und Marius Hermanns haben ihre erste gemeinsame Saison 2013 in der Oberliga – der höchsten Liga in NRW – absolviert. Ungeschlagen schafften sie dort den Aufstieg in die 2. Radball-Bundesliga und von dort (in der Saison 2014) auch den direkten Aufstieg in die erste Liga. Dort halten sich die Blitzer nicht nur, sie spielen ganz oben mit: Teilnahmen bei Deutschen Meisterschaften, den Final-Five-Turnieren sowie der World-Cup-Turnierreihe. 2021 wurden Holland-Moritz/Hermanns Deutsche Vizemeister. 2022 und 2023 qualifizierte sich das Team für das World-Cup-Finale – dem nach der Weltmeisterschaft zweitwichtigsten Turnier. Dort sicherten sie sich im vergangenen Jahr die Silbermedaille und schrieben – wie schon so oft – Vereinsgeschichte.