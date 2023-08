Handball Punkteteilung im Derby zwischen Oppum und St. Tönis

Saisonauftakt mit einem Derby, Handballherz was willst du mehr. Genau das bekamen die Zuschauer in der Sporthalle an der Scharfstraße zum Start in die neue Oberligasaison zwischen DJK/TV Oppum und dem Aufsteiger Turnerschaft St. Tönis geboten. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 28:28-Unentschieden.