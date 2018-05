Lokalsport: Preussen und Meerbusch III steigen ab

Ktsv Der SV St. Tönis hofft in der Fußball-Kreisliga A weiter auf den Klassenverbleib. Linner SV gewinnt, aber Oedt verliert.

Mit einem verwandelten Foulelfmeter, der allerdings eher fragwürdig erschien, brachte Andreas Rosenthal die Platzherren in diesem interessanten Stadtderby nach vorne (58.). Nach diesem Treffer nahm die Partie erheblich an Fahrt auf. Kevin-Frank Stienen zeichnete für den Ausgleich verantwortlich (83.). Insgesamt war aber der Punktgewinn für die Gäste zu wenig und sie steigen postwendend wieder ab. VSF Amern II - SV St. Tönis 1:7 (0:2).

Weil die Wolf-Auswahl schon direkt nach dem Anpfiff, was ihr natürlich bestens in die Karten spielte, in Front zog bzw. die arg geschwächten Hausherren gegen Ende rapide abbauten, landete sie noch einmal einen Kantersieg. Ob dies aber ein Muster ohne Wert ist, wird sich erst kommenden Sonntag am letzten Spieltag zeigen. Nils van Afferden (1./42./86.), Kai Langer (83./90.+3), Ersin Kile (57.) und Dominik Lehnen (90.) teilten sich den Torsegen.