Leichtathletik : Mit Schwert und Plüschpferd dabei

Krefeld Beim Martinscross der Preussen geht es rund um die Piste der Hubert-Houben-Kampfbahn nicht nur um Bestzeiten, sondern auch um den Spaß, als Sankt Martin und armer Mann mit aktiv dabei zu sein.

Dass nicht alle Läufer das reine Ergebnis zu ernst nehmen, sondern den Spaß in den Vordergrund stellen, verkörpern beispielsweise Felix Eikermann und Peter Schmitz, die verkleidet als Sankt Martin und armer Mann dabei sind. „Wir sind durch unsere Kinder hier zum Verein gekommen und haben seit rund einem halben Jahr eine Laufgruppe. Aber für die Jungs da vorne hat es dann doch nicht gereicht“, erzählt Eikermann lachend und noch merklich außer Atem, während bei den Siegern des drei-Kilometer-Laufs der Puls schon wieder in die Nähe des Ruhebereichs gehen dürfte. „Zumindest nicht Letzter geworden“, fügt der 33. von 40 Startern hinzu und ist mit dem Auftritt zufrieden.

Insgesamt 400 Läufer gingen in zehn unterschiedlichen Rennen auf die Strecke auf der Hubert-Houben-Kampfbahn. Die Laufstrecken reichten von 500 bis 5.000 Metern, die Altersklassen von den Bambinis bis zu Erwachsenenrennen ohne Altersgrenze. Bei Traumwetter und strahlendem Sonnenschein gab es allein am Tag des Laufes selbst noch 50 Nachmeldungen, so Christoph Staufenbiel, der zweite Vorsitzende. Zum zweiten Mal fand der Martinscross unter der Organisation von Preußen Krefeld auf der Hubert-Houben-Kampfbahn statt, nachdem der CSV Krefeld ihn abgegeben hatte. Die meisten Starter stellte der OSC Waldniel mit 55 vor Gastgeber Preußen Krefeld mit 53.

Die unmittelbar hinter ihm eingekommene Rieke von der Heiden ist weniger zufrieden. „Angesichts der Tatsache, dass ich seit Jahren nichts gemacht habe, ist das Ergebnis sicher okay, aber als frühere Leichtathletin hier bei Preußen bin ich natürlich anderes aus der Historie gewohnt“, sagt sie grinsend. „Dann komm halt demnächst mal mit uns trainieren“, versetzt Schmitz, der hinzufügt: „Ein bisschen mehr Training tut uns sicher noch gut. Aber an meinem 50. Geburtstag werde ich das nächste Mal etwas anderes tun, als zu laufen“, sagt er augenzwinkernd und deutet damit an, dass er an diesem Tage eben sein 50. Wiegenfest feiert.