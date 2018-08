Power Bullet mit richtiger Taktik zum Sieg

Krefeld Beim Galopprenntag im Stadtwald feierte Erika Mäders Pferd vor 5100 Zuschauern einen Heimsieg. Unglücklicher Ritt von Alex Pietsch verhindert möglichen Geburtstagssieg. Jockey Martin Seidl war mit vier Siegen der Mann des Tages.

Nur ein Pferd aus dem Rennstall Mäder kam am Sonntag beim Galopprenntag im Krefelder Stadtwald an den Start. Doch der Wallach Power Bullet sorgte mit seinem Sieg für eine hundertprozentige Ausbeute. Eine halbe Stunde vor dem Krefelder Auftritt von Power Bullet war dessen Bruder Power General in Berlin-Hoppegarten in einem Rennen gestartet und hatte Start-Ziel gewonnen. Sofort rief Erika Mäder, die in Berlin den Rennen beiwohnte, ihren Mann Lutz in Krefeld an und teilte ihm die richtige Taktik für Power Bullet mit. Natürlich sollte es nun auch Power Bullet in Krefeld Start-Ziel versuchen.