Landesliga-Aufsteiger unterliegt VSF Amern siegt im Elfmeterkrimi gegen VfR Fischeln im Kreispokalfinale

Die erste Chance der Partie, in der Schiedsrichter Fynn Gottschalk (Spiel & Sport Krefeld) zehn gelbe Karten zückte, hatte Amern nach 15 Sekunden. Den ersten Treffer erzielte aber Fischeln. Nach einer schönen Kombination traf Mats Platen (15.). Wenig später scheiterte Nick Geraets mit einem tollen Heber am Pfosten des Amerner Tores. Nach 30 Minuten kamen die Schwalmtaler besser ins Spiel. In der 38. Minute fiel nach einem Freistoß von der linken Seite durch Kilic der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt zog Amern nach einem Eckstoß durch Vragolli mit 2:1 in Front. In der turbulenten Schlussphase der regulären Spielzeit über schlugen sich dann die Ereignisse. Nachdem VfR-Angreifer Nick Geraets im Amerner Strafraum gefoult wurde, versenkte er den Strafstoß zum Ausgleich (79.). Mit einem tollen Alleingang brachte er anschließend in der 84. Minute seine Farben mit 3:2 in Front. Amern kam aber noch mal zurück. Der VfR musste in Minute 89 nach einem Freistoß der Amerner unglücklich den 3:3-Ausgleich hinnehmen, weil ein Kopfball zunächst an die Latte des Fischelner Tores knallte und dann an den Hinterkopf von Torwart Timon Huyberghs. Von dort fand das Spielgerät den Weg ins Tor.