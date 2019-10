Eishockey : Pokal-Aus für die Grefrather EG

Grefrath Der Eishockey-Landesligist unterlag den Kobras aus Dinslaken mit 5:8.

(RP) Im NRW-Pokal-Spiel zwischen der Eishockey-Landesligist Grefrather EG und den Dinslakener Kobras machten es die Blau-Gelben den favorisierten Gästen lange Zeit schwer. Erst in der Schlussphase musste sich der Phoenix dem klassenhöheren Regionalligisten mit 5:8 (1:3,4:2,0:3) geschlagen geben. Rund 200 Zuschauer hatten zum Saisonauftakt den Weg in den EisSport & EventPark gefunden. Die Eintritts-Aktion “Pay what you want” hatte neben dem treuen Stammpublikum auch manchen neuen Stadiongast angesprochen.