Pinguine-Trainer Reid formuliert ein mutiges Ziel

Krefeld Der Trainer der Pinguine sieht die beste Trainingseinheit zum Auftakt in den vergangenen vier Jahren.

Die Krefeld Pinguine haben die erste Trainingswoche auf dem Eis des Königpalastes absolviert. Das neue Trainerteam war vom dem, was sie von ihren Schützlingen gesehen hatten, sehr angetan. „Das erste Training haben wir uns von der Tribüne aus angesehen. Das war die beste Trainingseinheit zum Auftakt, die ich in den vergangenen vier Jahren gesehen habe“, sagte der neue Trainer Brandon Reid.

Auch mit den weiteren Trainingseinheiten in der ersten Woche zeigte sich der neue Bandenchef zufrieden: „In den nächsten fünf Wochen bis zum Saisonstart gegen Bremerhaven haben wir noch viel Arbeit. Wir werden die Dinge nach und nach angehen und nicht gleich alles auf einmal machen. Zunächst geht es auch darum, dass die Spieler sich gut kennenlernen und dann schauen wir, wie die Spieler sich in den Vorbereitungsspielen schlagen. Die Testspiele werde ich auch nutzen um einiges auszuprobieren“, sagte Reid.

Co-Trainer: Pierre Beaulieu geboren am 11. Februar 1983 in Kanada. Nach Karriereende als Torhüter ab 2010 Torwarttrainer in Klagenfurt und Innsbruck (Österreich)

Stationen als Spieler in Deutschland: 2004/05 und 2012/13 Hamburg Freezers, 2007-2010 Düsseldorfer EG. Cheftrainer in Aalborg (Dänemark von 2016-2018.

Trainer: Brandon Reid geboren am 9. März 1981 in Kirkland (Kanada)

„Gegen Adrian Grygiel, Martin Schymainski und Daniel Pietta habe ich in der Liga noch gespielt“, erklärt Reid. „Sie werden wahrscheinlich genauso dieser Gruppe angehören wie Kirill Kabanov und Jordan Caron. Ihn habe ich in Krefeld erstmals persönlich kennen gelernt. Er ist nicht nur auf dem Eis ein absoluter Anführer, sondern auch in der Kabine. Er wird bei uns eine große Rolle spielen.“

Mit den Trainingsbedingungen in Krefeld zeigte sich das Trainerteam zufrieden. Vor allem auf die nach Absprache mit Sportdirektor Matthias Roos umgestaltete und frisch renovierte Kabine mit vielen Sprüchen an den Wänden ist das Trainerteam merklich stolz: „Dadurch spüren auch die Spieler, die schon in der vergangenen Saison hier waren, dass sich vieles verändert hat.“ In der kommenden Woche soll auch der Kraftraum umgebaut werden.