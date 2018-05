Lokalsport : Pinguine parken Talent Postel in Dresden

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Niklas Postel (Foto) geeinigt. Der 20-jährige Mittelstürmer ist in den vergangenen fünf Jahren in Salzburg ausgebildet worden und stand zuletzt in München unter Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er an den U18- und U20-WM teilgenommen. "Wir erhalten einen talentierten Stürmer, den wir optimal weiter entwickeln wollen. Daher soll Niklas die komplette Saison bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 verbringen", sagt Sportdirektor Matthias Roos. "Niklas ist ein talentierter Spieler mit großem Potenzial.

Es freut uns, dass wir gemeinsam mit Krefeld die für ihn sinnvollste Lösung schaffen konnten. Niklas bekommt in unserem Team die Möglichkeit, weiter intensiv an seiner Entwicklung zu feilen" sagt Eislöwen-Cheftrainer Jochen Molling. Bereits in der vergangenen Woche hat der 181cm große und 80 kg schwere Linksschütze am Sommertraining des DEL-Teams teilgenommen. Ein Jahr nach Dresden ausgeliehen zu werden und danach in der DEL voll durchzustarten, halte ich in meiner Situation für genau das Richtige", erklärt Niklas Postel.

(JH)