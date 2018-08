Pinguine feiern Samstag Saisoneröffnungsfeier

Krefeld Die Krefeld Pinguine laden für Samstag zu ihrer großen Saisoneröffnungsparty ab 14 Uhr auf den Parkplatz des Königpalastes.

Wird Samstag noch ein Neuer präsentiert?

Nach den zwei Einheiten zum Trainingsauftakt am Mittwoch, ging es gestern und heute jeweils am Vormittag auf das glatte Parkett. Auch gestern fehlte Pinguine-Neuzugang Vinny Saponari. Das Gepäck des Außenstürmers war am Flughafen in Düsseldorf noch nicht aufzufinden. er hofft natürlich, am Samstagmittag dabei zu sein. Vielleicht auch noch ein weiterer neuer Spieler. Auf Nachfrage der RP sagte Sportdirektor Matthias Roos: „Es ist durchaus möglich, dass am Samstag noch ein neuer Spieler bei uns ins Training einsteigt. Wir wollen dem Trainerteam eine breite Auswahl an Spielern anbieten.“ Ob am Sonntag auch trainiert wird, steht noch nicht fest. Für das Training am Montag haben sich die Ärzte angesagt. Dann wird es On-Ice-Tests mit Laktatmessungen geben. Neben dem Eistraining wird auch täglich im Kraftraum gearbeitet. Dazu hat das Trainerteam die Mannschaft in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist vor dem Eistraining im Kraftraum, die andere danach.