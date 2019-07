Kutschfahren : Pia Schleicher U-16 Meisterin mit 12 Jahren

Die junge Krefelderin gehört zu den größten Talenten Deutschlands im Kutschfahren und siegte bei der Meisterschaft in München.

Pia Schleicher ist Deutsche Meisterin. Die zwölf Jahre alte Krefelderin startete bei der Meisterschaft in München und gewann nach einem über alle Disziplinen konstanten Auftritt am Ende den Titel. Wohlgemerkt: Sie startete in der U-16-Klasse also gegen bis zu vier Jahre ältere und mithin erfahrenere Gegner. Dabei waren die Ausgangsvoraussetzungen beim Turnier eigentlich alles andere als gut für die Schülerin, die fraglos zu den größten deutschen Talenten ihrer Sportart zählt.