Fechten Paul Veltrup US-Studenten-Vizemeister

Der „Exil-Krefelder“ Paul Veltrup sorgt auch in Übersee für Furore. Der Student der Ohio State University in Columbus wurde in der vergangenen Woche US-Vizemeister der National Collegiate Athletic Association, also der nationalen Studentenmeisterschaft in den USA. Veltrup wird in Kürze in Krefeld erwartet, um sich auf die Deutschen Meisterschaften Ende April in Leverkusen vorzubereiten. „Paul ist wie immer in einer sehr guten Verfassung. Er trainiert in den USA intensiv und wird bei den Deutschen Meisterschaften normalerweise auch eine gute Rolle spielen“, glaubt Lajos Csire, der Cheftrainer des Fechtclubs Krefeld vor der Ankunft seines Schützlings in der Heimat.