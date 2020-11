Fechten : Paul Veltrup pariert in der Glockenspitzhalle

Paul Veltrup (links) trainiert in der Glockenspitzhalle um in Form zu bleiben. Im Dezember wird er an den German Masters teilnehmen. Foto: Frank Langen/Langen

Krefeld Der Kaderathlet vom Fechtclub Krefeld fand mit Hilfe des Stadtsportbundes eine Trainingslösung für sich. Der Deutsche Fechtverband hat mit den German Master einen neuen Wettkampf ins Leben gerufen.

(F.L.) Paul Veltrup ist Fechter und damit in einer Sportart tätig, die in Zeiten der Pandemie eigentlich ideale Voraussetzungen hat, um ausgeübt zu werden. „Wir haben Handschuhe an, tragen eine Maske und halten sogar Abstand“, sagt der 19-Jährige lächelnd. Doch was in Krefeld aktuell fehlte war eine geeignete Trainingsstätte für den Kaderathleten, der die Pandemie-Bedingungen gänzlich erfüllte, um trainieren zu dürfen. Seine Heimatstätte, die Fecht- und Sporthalle des Hannah-Arendt-Gymansiums, stand aber aus mehreren Gründen nicht zur Verfügung.