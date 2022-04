Fußball-Kreisliga A : Onur Özkaya bringt CSV Marathon auf Trapp

Krefeld Der überraschend starke Fußball-Kreisligist CSV Marathon Krefeld tritt jetzt beim Spitzenreiter SV St. Tönis an. Ob die Mannschaft von Trainer Onur Özkaya auch dort dagegen alten kann?

Den Klassenerhalt hatte sich in der Fußball-Kreisliga A der CSV Marathon Krefeld im vergangenen Sommer, als die Wechselphase abgeschlossen war und die Saison begann, auf die Fahnen geschrieben. Platz sieben und die Qualifikation für die am Sonntag beginnende Aufstiegsrunde ist es letztendlich geworden. Klarer Fall von Auftrag erfüllt. Nun mischt das Team von Trainer Onur Özkaya, allerdings ohne nach ganz vorne schielen zu können, im Konzert der Großen mit.

Überhaupt fällt auf, dass, seit Özkaya an der Edelstahl-Kampfbahn das Kommando übernommen hat - er löste zu Beginn der Spielzeit 2020/2021 Aufstiegstrainer Ingo Müller ab, der über Fischeln II nun beim FC Traar in Amt und Würden ist -, es stetig aufwärts ging.

Der 32-Jährige, aus dem Nachwuchs des KFC Uerdingen hervorgegangen (hier rückte er dann auch in den Stamm auf), spielte später beim VfR Fischeln, Ratinger SpVgg. 04/19 Germania und wieder Fischeln, ehe ihn eine schwere Verletzung, nämlich Arthrose in beiden Füßen, bereits mit 24 Jahren zum frühen Aufhören zwang. Durch seine Verbindungen kamen im Laufe der Zeit einige interessante Spieler an die Gladbacher Straße, die die Qualität erheblich aufstockten. Dazu Özkaya: „Ich will auch für die nächste Saison versuchen, weitere Akteure für uns zu gewinnen. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.“