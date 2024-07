Olympisches Fußballturnier Schüller und Anyomi wollen „das ganz besondere Flair erleben“

In Düsseldorf machte das DFB-Team vor den beiden EM-Qualifikationsspielen in Island und gegen Österreich vor wenigen Tagen Halt. Zum einen stand die Einkleidung in der Halle 10 der Messe Düsseldorf durch den DOSB auf dem Programm, zudem bereitete man sich auf die Quali-Spiele und das Olympische Turnier in der Landeshauptstadt vor. Nicole Anyomi nutzte die Anreise auch für einen Besuch bei ihrer Familie in der Seidenstadt. „Nach einem Testspiel mit Frankfurt in Leverkusen habe ich meine Familie in meiner Heimatstadt besuchen können und bin dann nach Düsseldorf zum Treffpunkt gekommen“, berichtet die 24-Jährige. Anyomi selbst wird als Reservespielerin mit nach Paris reisen, kann aber vom Bundestrainer jederzeit bei Bedarf nachnominiert werden. „Dennoch ist die Freude auf die Olympischen Spiele riesig groß und bei der Einkleidung haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf Paris gewinnen können“, berichtete Anyomi.