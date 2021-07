Die Vorbereitung läuft : Krefelder Ruderer wollen olympisches Edelmetall

Krefeld Michaela Staelberg, Jonathan Rommelmann und Laurits Follert vom Crefelder RC sind bereits nach Tokio gereist. Dass die Spiele mit weniger Zuschauern und Abstandsregeln auch im Dorf stattfinden, trübt ihre Freude nicht.

Auf dem Elfrather See rudert eine Jugendmannschaft. Die Trainerin fährt im Motorboot nebenher und gibt Tipps und Anweisungen. Während die Nachwuchsgeneration den sportlichen Träumen entgegenarbeitet, sind drei weitere Athleten des Vereins und ihre Trainerin in der absoluten Weltspitze angekommen und fahren Mitte der Woche nach Japan, um sich in einem finalen Trainingslager auf die olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten. Michaela Staelberg, Jonathan Rommelmann und Laurits Follert wollen auf dem Wasser um Edelmetall kämpfen, Trainerin Sabine Tschäge ihnen und ihren Mitstreitern das nötige Rüstzeug mitgeben.