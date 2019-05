Tennis : Knappe Niederlagen für Damen von Blau-Weiß und Herren 40 des TV 03

Krefeld Beide Niederrheinligisten unterlagen mit 4:5. Herren 50 von RW Kempen kassieren 1:8-Schlappe gegen Favorit TC Moers. Auftaktsieg für Damen 50 von RW Grefrath.

.(alg) Gleich zum Auftakt der Medenspiele lieferten sich die Damen von Blau-Weiß Krefeld in der 1. Verbandsliga einen harten Schlagabtausch mit dem Team von Etuf Essen II. Allerdings gab es am Ende bei dem Stadtwald-Team keine freudigen Gesichter, denn Essen gewann knapp mit 5:4. Nur Sandra Dzhambazov sowie Kira Glasmacher gewannen ihre Einzel, so dass Etuf mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel ging. Doch wurde es noch einmal spannend, da die Blau-Weiß-Paarungen Erdmann/Petersen und Weger/Gaidartzi ihre Matches jeweils im Champions-Tiebreak gewannen. Das dritte Doppel endete aber zu Gunster der Gäste, da das Duo Dzhambazov/Glasmacher in zwei Sätzen verlor.