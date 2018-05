Lokalsport : NRW-Titel für Pauline Saßerath

Krefeld Widrige Wetterbedingungen mit strömendem Regen, Wind und herannahendem Gewitter brachten in Gladbeck die Veranstalter der NRW-Meisterschaften über die Triathlon-Sprintdistanz sogar kurzzeitig in Entscheidungszwang, das Rennen abzusagen. Letztendlich entschied man sich gemeinsam mit den Kampfrichtern das Rennen der Damen und Herren zusammen zu starten und damit überhaupt durchführen zu können. Von Anfang an dominierten die beiden Bayer-Athletinnen im Gladbecker Freibad das Frauenrennen und verließen nach 750 m mit fast einer Minute Vorsprung auf die Nächsten nahezu gleichzeitig das Wasser und wechselten gemeinsam aufs Rad. Von da an trennten sich allerdings die Wege. Für Pauline Saßerath wurde es ein einsames Rennen an der Spitze - je 5,5 km Radrunde baute sie ihren Vorsprung um 24 Sekunden auf über eineinhalb Minuten auf Laura Voß aus, die erste Verfolgerin blieb. Auch beim Laufen zeigte die Crosstriathlonspezialistin Saßerath keine Schwäche, trotzte dem miserablen Wetter und finishte mit fast drei Minuten Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin, die sich ihrerseits vor der international erfolgreichen Langdistanz-Triathletin Mareen Hufe behaupten konnte. Das gute Ergebnis komplettierte Christina Voß mit dem achten Platz.

Im Rennen der Landesliga Mitte kam der SC Bayer 05 mit Jörg Oppenberg, Manfred Assmann, Florian Kuhlemann und Dietmar Sendler auf Rang elften. Außerdem erreichten weitere Bayer-Triathleten gute Platzierungen über die Olympische Distanz, wovon der fünfte Gesamtplatz von Uwe Röpstorf besonders hervorragte.

(stö)